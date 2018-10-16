На Урале требуют уволить санитаров, издевавшихся над пациентом

Челябинск, , 17:16 — REGNUM Губернатор Челябинской области Борис Дубровский требует применить максимально жёсткие меры к лицам, которые издевались над пожилым пациентом психиатрической больницы №5 Магнитогорска. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Губернатор назвал этот случай возмутительным и подчеркнул, что этому нет никакого разумного объяснения. Он требует уволить виновных в кратчайшие сроки и с позором, с «волчьим билетом».

«Есть серьезные вопросы к руководителю учреждения, где безнаказанно происходят такие события. По моему мнению, он находится не на своем месте», — считает Борис Дубровский.

Также он обратил внимание на то, что материалы нужно передать в правоохранительные органы, а все виновные должны понести самое суровое наказание.

Напомним, ранее в соцсетях появилось видео с записью издевательств над пожилым пациентом. Органы СКР уже начали доследственную проверку.

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