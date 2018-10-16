Девятилетняя девочка в Чувашии стала свидетелем убийства своих родителей

Чебоксары, , 17:15 — REGNUM В Батыревском районе Чувашии совершено двойное убийство. Была убита супружеская пара, а их девятилетняя дочь стала свидетелем преступления, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

Сообщение об убийстве поступило в правоохранительные органы сегодня, 16 октября. Была убита супружеская чета: 51-летний мужчина и его 47-летняя супруга. В совершении преступления подозревается их 49-летний сосед, который в настоящее время задержан.

«По версии следствия, в ночь с 15 на 16 октября злоумышленник из личных неприязненных отношений проник в жилой дом односельчан, где ударил ножом проснувшегося из-за шума хозяина жилища, а затем нанёс удар в шею его спавшей супруге. Убийство совершено в присутствии их девятилетней дочери, которая спряталась за диван. Сам злоумышленник после содеянного скрылся с места преступления. Утром девочка смогла дозвониться до своей старшей сестры, проживающей отдельно, и сообщить о произошедшем», — сказал Олег Дмитриев.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц»). Обстоятельства происшествия устанавливаются, назначен ряд необходимых судебных экспертиз. Орудие преступления обнаружено в доме подозреваемого в подполе.

Напомним, ранее в чувашском Новочебоксарске вынесен приговор по делу об убийстве, совершенном в феврале 2002 года. На момент преступления злоумышленнику было 28 лет. По данным следствия, он застрелил жертву, пустив в голову две пули. Согласно материалам дела, «причиной стали личные неприязненные отношения, обусловленные тем, что последний не возвращал крупную сумму денежных средств». После убийства злоумышленник выехал за пределы Чувашии и скрывался от правоохранительных органов до 5 мая 2018 года. В суде мужчина свою вину признал в полном объеме, он признан виновным и ему назначено 11 лет лишения свободы. Приговор суда не вступил в законную силу.

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