В Марокко поезд сошел с рельсов, есть погибшие

Рабат, , 17:45 — REGNUM Шестеро человек погибли, десятки человек получили ранения в результате аварии пассажирского поезда в Марокко, 16 октября передает агентство Associated Press.

Крушение поезда произошло в Сиди-бу-Кнадель, вблизи Сале. Пассажирский поезд сошел с рельсов.

По сообщению местных чиновников, под обломками поезда все ещё остаются люди. В настоящий момент на месте крушения работают спасатели и медики.

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