В Ульяновской области ребёнок умер из-за неверного диагноза

Ульяновск, , 16:44 — REGNUM В Ульяновской области вынесен приговор по делу о гибели четырёхлетней девочки. Перед судом предстала врач-педиатр ГУЗ «Новоспасская РБ», которая неверно диагностировала заболевание, сообщает областное следственное управление СКР.

Четырёхлетняя девочка скончалась 23 июня 2017 года из-за острого гастроэнтероколита. В ходе разбирательств было установлено, что к врачу обратились 19 июня.

«Подсудимая неверно диагностировала заболевание девочки, не провела необходимые медицинские обследования и не предприняла меры к госпитализации», — говорится в сообщении.

По данным следственного управления, из-за ухудшения состояния здоровья 20 июня мать сама доставила девочку в инфекционное отделение Новоспасской районной больницы, откуда она в тот же день была переведена в областную детскую клиническую больницу имени Ю.Ф. Горячева в Ульяновске. Но «из-за несвоевременной госпитализации, несмотря на принимаемые медицинскими работниками меры, 23 июня юная пациентка скончалась, говорится в релизе.

Обвинение было предъявлено участковому врачу-педиатру Новоспасской райбольницы. Ей инкриминировали совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения обязанностей»). Приговором суда она признана виновной и приговорена к двум годам ограничения свободы, также лишена права на протяжении двух лет занимать должности в системе здравоохранения.

Напомним, в сентябре 2018 года было возбуждено уголовное дело в связи со смертью ребёнка в ульяновской областной детской клинической больнице. По данным следствия, девятилетний ребёнок скончался 14 сентября после операции.

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Напомним, в марте 2018 года в центре скандала оказалось государственное учреждение здравоохранение «Центральная клиническая медико-санитарная часть имени заслуженного врача России В.А. Егорова». Здесь после проведения плановой хирургической операции 28-летней пациентке был ошибочно введён формалин вместо физраствора, что повлекло резкое ухудшение состояния ее здоровья. Девушка скончалась 5 апреля. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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