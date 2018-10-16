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В Теннесси без признаков жизни найдена мать с четырьмя детьми

Происшествия

Причиной смерти матери и детей могло стать самоубийство

Колумбия, США, 16 октября 2018, 15:39 — REGNUM  Жительница города Колумбия (штат Теннесси, США) вместе со своими четырьмя детьми обнаружена без признаков жизни. Об этом сообщает 16 октября агентство Associated Press.

По сведениям источников издания в местных правоохранительных органах, четверым детям погибшей женщины (трем девочкам и мальчику) было от 8 до 16 лет. Отмечается, что причиной смерти матери и детей могло стать самоубийство. По сведениям местной полиции, ранее в отношении этой семьи не было зафиксировано никаких сигналов о насилии или иных происшествиях.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября в американском штате Техас празднование детского дня рождения закончилось стрельбой, в результате которой погибли четыре человека.

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Самоубийства
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