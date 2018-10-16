Произошли столкновения между афганскими и пакистанскими пограничниками

Кандагар, Афганистан, , 15:49 — REGNUM Официальные представители властей провинции Кандагар (столица провинции — г. Кандагар) заявили, что на границе между Афганистаном и Пакистаном произошли столкновения между пограничниками двух стран.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», столкновения произошли на территории уездов Шорабак и Спин-Болдак провинции Кандагар.

Официальные представители властей провинции Кандагар утверждают, что причиной столкновения между пограничниками двух стран стало возведение Пакистаном ограждений на Линии Дюранда (граница между Афганистаном и Пакистаном).

Сообщается, что в отдельных приграничных районах все еще продолжаются столкновения между двумя сторонами.

Командир четвертого отряда Пограничных войск Афганистана полковник Аминулла подтвердил факт столкновений и добавил, что в результате перестрелок никто не пострадал.