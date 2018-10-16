Вторник, 16 Октября 2018 года
17:50:14 МСК

Произошли столкновения между афганскими и пакистанскими пограничниками

Происшествия

Причиной столкновений называется возведение Пакистаном ограждений на Линии Дюранда

Произошли столкновения между афганскими и пакистанскими пограничниками
ResoluteSupportMedia
Афганские пограничники

Кандагар, Афганистан, 16 октября 2018, 15:49 — REGNUM  Официальные представители властей провинции Кандагар (столица провинции — г. Кандагар) заявили, что на границе между Афганистаном и Пакистаном произошли столкновения между пограничниками двух стран.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», столкновения произошли на территории уездов Шорабак и Спин-Болдак провинции Кандагар.

Официальные представители властей провинции Кандагар утверждают, что причиной столкновения между пограничниками двух стран стало возведение Пакистаном ограждений на Линии Дюранда (граница между Афганистаном и Пакистаном).

Сообщается, что в отдельных приграничных районах все еще продолжаются столкновения между двумя сторонами.

Командир четвертого отряда Пограничных войск Афганистана полковник Аминулла подтвердил факт столкновений и добавил, что в результате перестрелок никто не пострадал.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить