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Талибы* атаковали КПП в афганской провинции Фарах

Происшествия

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ В результате нападения было убито по меньшей мере 15 солдат Национальной армии Афганистана

Кабул, 16 октября 2018, 18:48 — REGNUM  Член совета провинции Фарах (столица провинции — г. Фарах) заявил, что боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили серию атак на контрольно-пропускные пункты, расположенные в этой провинции.

По сообщению афганского новостного издания Tolo News, нападение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стало причиной гибели по меньшей мере 15 солдат Национальной армии Афганистана и ранения еще четырех.

Член совета провинции Фарах также добавил, что боевикам движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) удалось взять под контроль два контрольно-пропускных пункта.

На данный момент ни представители сил безопасности провинции Фарах, ни министерство обороны Афганистана никак не прокомментировали данную информацию.

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Зарубежная хроника
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