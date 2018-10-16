Талибы* атаковали КПП в афганской провинции Фарах

Кабул, , 18:48 — REGNUM Член совета провинции Фарах (столица провинции — г. Фарах) заявил, что боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили серию атак на контрольно-пропускные пункты, расположенные в этой провинции.

По сообщению афганского новостного издания Tolo News, нападение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стало причиной гибели по меньшей мере 15 солдат Национальной армии Афганистана и ранения еще четырех.

Член совета провинции Фарах также добавил, что боевикам движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) удалось взять под контроль два контрольно-пропускных пункта.

На данный момент ни представители сил безопасности провинции Фарах, ни министерство обороны Афганистана никак не прокомментировали данную информацию.