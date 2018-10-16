ЛНР: ВСУ перебросили до 30 польских военнослужащих в Донбасс

Луганск, , 15:00 — REGNUM Украина перебросила в Донбасс 14 октября польских наемников, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко, сообщает 16 октября «Луганский информационный центр».

По его словам, командование украинских войск приняло решение усилить 53-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ в Донбассе польскими наемниками: до 30 солдат с оружием натовского образца и разговаривающие на польском языке прибыли в районе населенного пункта Трехизбенка.

Напомним, ранее исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР полковник Михаил Филипоненко заявил, что ВСУ перебросили в село Валуйское 40 наемников из Польши и Грузии.