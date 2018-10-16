Авария на железной дороге в Марокко унесла жизни десяти человек

Рабат, , 14:51 — REGNUM Пассажирский поезд сошел с рельсов в Марокко. Погибли не менее десяти человек, еще около 90 получили травмы, сообщает телеканал Sky News Arabia в Twitter.

Авария произошла утром 16 октября неподалеку от столицы страны Рабата. Ближайший населенный пункт — городок Букнадель, он расположен между пригородом Рабата Сале и Кенитрой.

В сети появились снимки с места происшествия, на них видны искореженные вагоны. Агентство Reuters, ссылаясь на сотрудника железной дороги, сообщает о четырех погибших и десятках раненых.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре смертельные аварии произошли на железных дорогах Украины и Индии. В ночь на 16 октября на карьере Северного горно-обогатительного комбината в украинском Кривом Роге столкнулись два локомотива, погибли три человека.

В индийском штате Уттар-Прадеш 9 октября с рельсов сошел пассажирский поезд. Погибли по меньшей мере семь человек.

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