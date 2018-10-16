Число жертв оползня в Уганде достигло 43

Кампала, , 14:48 — REGNUM Число погибших в результате оползня в Уганде достигло 43 человек, сообщает 16 октября Reuters.

Проливные дожди на границе с Кенией привели к трагическим последствиям, помимо погибших властям страны приходится переселять людей, находящихся в наиболее уязвимом положении.

Напомним, в последние годы оползни стали частым явлением в горных районах на востоке Африки. Причиной тому стал человеческий фактор: расширение поселений, вырубка лесов.

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