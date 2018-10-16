Украинские войска выпустили почти 400 боеприпасов по ДНР

Донецк, , 14:43 — REGNUM ВСУ 26 раз обстреляли Донецкую Народную Республику (ДНР) за сутки 15 октября, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, украинские каратели вели обстрелы на всех трех направлениях. ВСУ стреляли из минометов различных калибров, гранатометов, БМП, стрелкового оружия. Под обстрел попали 19 населенных пунктов. Всего украинские войска выпустили по ДНР за сутки 396 боеприпасов.

Напомним, украинские войска ежедневно обстреливают ДНР и ЛНР, несмотря на перемирие. При этом ВСУ нарушают Минские соглашения, которые запрещают применение тяжелого вооружения на фронте.