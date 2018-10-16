В Москве возле ТЦ «Метрополис» произошла стрельба

Москва, 16 октября 2018, 14:40 — REGNUM Мужчина устроил стрельбу возле торгового центра «Метрополис» в Москве. Стрелка разыскивает полиция, сообщает 16 окятбря ТВЦ.
По данным полиции, поводом стал дорожный конфликт. Вооруженный травматическим оружием мужчина выстрелил в своего оппонента.
Пострадавших нет. Повреждения получил один из автомобилей.
Как сообщало ИА REGNUM, в июле на востоке Москвы бытовой конфликт также перерос в стрельбу из травматического оружия. По словам очевидцев, огонь по людям открыл мужчина, перед этим избивавший женщину. Пострадавшим оказали первую помощь.
В августе рукоприкладством обернулся спор таксиста и пассажира. Водитель ударил оппонента по лицу, сломав мужчине челюсть. В отношении таксиста возбуждено уголовное дело.
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