В Москве возле ТЦ «Метрополис» произошла стрельба

Москва, , 14:40 — REGNUM Мужчина устроил стрельбу возле торгового центра «Метрополис» в Москве. Стрелка разыскивает полиция, сообщает 16 окятбря ТВЦ.

По данным полиции, поводом стал дорожный конфликт. Вооруженный травматическим оружием мужчина выстрелил в своего оппонента.

Пострадавших нет. Повреждения получил один из автомобилей.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле на востоке Москвы бытовой конфликт также перерос в стрельбу из травматического оружия. По словам очевидцев, огонь по людям открыл мужчина, перед этим избивавший женщину. Пострадавшим оказали первую помощь.

В августе рукоприкладством обернулся спор таксиста и пассажира. Водитель ударил оппонента по лицу, сломав мужчине челюсть. В отношении таксиста возбуждено уголовное дело.

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