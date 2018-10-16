В Уганде вследствие оползней погибло более 40 человек

Кампала, , 17:09 — REGNUM Оползни сошли в Уганде возле района горы Элгон, деревня Букаласи, округ Будада. Жители данного района сообщили, что оползням предшествовали сильные ливни.

Свидетели события также рассказали о том, что вода, грязь, деревья валились с горы и принесли много вреда местным хозяйствам. Многие растения и животные остались под завалами.

По информации новостного агентства VOA Swahili, спасателями было найдено более 40 трупов людей, погибших вследствие оползней. Ливень продолжался долгое время, мешая спасать людей, пострадавших в результате бедствия.

Многие спасатели не могли добраться до места событий, поэтому наиболее смелые граждане отважились взять на себя ответственность по спасению пострадавшего населения.

«Многие дома завалены землей, торговые пункты настолько засыпало, что их невозможно разглядеть. Сейчас мы переживаем за наших сограждан, поскольку оползни могут грянуть снова». — сообщили местные жители.