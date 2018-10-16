Район в немецком Бремене эвакуируют из-за бомбы

Бремен, Германия, , 14:30 — REGNUM В немецком городе Бремен найдена бомба времен Второй мировой войны. Контролируемый подрыв боеприпаса запланирован на 16 октября, говорится в сообщении полиции, опубликованном на Presse Portal.

250-килограммовую бомбу обнаружили в ходе земляных работ. Перед её уничтожением эвакуируют промышленный район города.

Полиция предупредила тех, кто вынужден остаться в зданиях, об опасности нахождения рядом с окнами.

Как сообщало ИА REGNUM, и в России, и в европейских странах регулярно находят и обезвреживают снаряды времен Второй мировой войны. Так, в августе во французском Руане обезвредили 230-килограммовую бомбу. В июле 10 тыс. жителей эвакуировали в немецком Потсдаме перед уничтожением боомбы весом 250 кг.

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