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В Москве обнаружили тело бывшего владельца «Спорт-Экспресса»

Происшествия

Бизнесмен покончил с собой

Москва, 16 октября 2018, 14:28 — REGNUM  В Москве покончил с собой бывший владелец газеты «Спорт-Экспресс» Иван Рубин, сообщает 16 октября телеграм-канал Mash.

Отмечается, что тело 67-летнего бизнесмена было найдено 15 октября на Осеннем бульваре.

Также сообщается, что в предсмертной записке Рубин обвинил в случившемся некоего Владимира Т., которому он задолжал более 70 тыс. евро.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, опрашиваются соседи и возможные очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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