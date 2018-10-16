В Москве обнаружили тело бывшего владельца «Спорт-Экспресса»

Москва, , 14:28 — REGNUM В Москве покончил с собой бывший владелец газеты «Спорт-Экспресс» Иван Рубин, сообщает 16 октября телеграм-канал Mash.

Отмечается, что тело 67-летнего бизнесмена было найдено 15 октября на Осеннем бульваре.

Также сообщается, что в предсмертной записке Рубин обвинил в случившемся некоего Владимира Т., которому он задолжал более 70 тыс. евро.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, опрашиваются соседи и возможные очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.