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Полицейские в Бурятии купили более 800 штук запрещённого омуля

Происшествия

Возбуждено уголовное дело

Полицейские в Бурятии купили более 800 штук запрещённого омуля
Dr. Günter Pinzke
Улов омуля

Улан-Удэ, 16 октября 2018, 14:16 — REGNUM  В Бурятии двое полицейских и 50-летний житель Кабанского района стали фигурантами уголовного дела. По предварительным данным полиции, в запрещённый нерестовый период они приобрели у неизвестных более 800 штук байкальского омуля.

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 16 октября, в республиканском МВД, «по факту совершения противоправных деяний» сотрудниками полиции проводится проверка. Возбуждено уголовное дело о приобретении имущества, добытого заведомо преступным путём. Кроме того, против полицейских возбуждено ещё одно уголовное дело. Они подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями.

Если вина стражей порядка будет доказана, их уволят из полиции «по отрицательным мотивам», а их руководителей накажут.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, с октября 2017 года действует запрет на промышленный вылов байкальского омуля. Такая необходимость возникла в связи с сокращением его популяции до уровня 10 — 12 тыс. тонн.

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