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На трассе в Ростовской области грузовик въехал в группу дорожных рабочих

Происшествия

В социальных сетях сообщили об одном погибшем

Ростов-на-Дону, 16 октября 2018, 13:28 — REGNUM  На трассе в Ростовской области водитель грузовика въехал в группу дорожных рабочих. ДТП произошло сегодня, 16 октября, около 10:00. О случившемся сообщили в социальных сетях очевидцы.

«ДТП на трассе Батайск — Ростов. На «прыгающем» мосту грузовик не заметил дорожные работы и влетел на полном ходу в «Газель», снёс рабочих. Минимум один погибший», — уточнили интернет-пользователи.

По уточнённым данным, в результате аварии один человек погиб, ещё один доставлен в больницу с травмами.

Из-за дорожной аварии на автодороге образовался затор.

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Дорожно-транспортные происшествия
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