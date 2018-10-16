В Ярославской области военные захватили котельную, которая не давала тепло

Переславль-Залесский, Ярославская область, , 13:24 — REGNUM В Ярославской области 12 октября военнослужащие 90-го межвидового регионального учебного центра РВСН в Переславле-Залесском блокировали частную котельную, которая отапливает воинскую часть, и самовольно дали тепло. Об этом в прокуратуру Переславля и военную прокуратуру заявил гендиректор ООО «МЭС» Юрий Егоров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Юрия Егорова, военные не платят за теплоснабжение уже три года. Руководство котельной не планировало давать тепло военным в этом году, однако те пустили его силовым способом. Заблокировав сотрудников, они открыли задвижку, находящуюся снаружи здания.

Была ограничена свобода граждан Российской Федерации. Военные, стоявшие в оцеплении, не скрывали приказа — блокировать руководство и сотрудников ООО «МЭС» в котельной. Происходит прямое хищение тепловой энергии. Прошу провести проверку и дать правовую оценку беззаконию и произволу на вверенной вам поднадзорной территории», — обращается гендиректор ООО «МЭС» Юрий Егоров к Переславскому межрайонному прокурору Андрею Фольцу.

Котельная ООО «МЭС», расположенная в микрорайоне Чкаловский Переславля-Залесского, обеспечивает теплом и горячей водой жителей многоквартирных домов, школу, детский сад и воинскую часть. У котельной огромный долг за газ. Помимо военных за тепло не платят и власти Переславля. В настоящий момент работает всего один котел из трех — тепла на всех не хватает.

По состоянию на сегодняшний день котельная отапливает целый микрорайон и воинскую часть. Горячей воды у жителей нет. Температура теплоносителя очень низкая, люди жалуются, что батареи чуть теплые, в квартирах влажно и холодно, дети мерзнут и болеют.