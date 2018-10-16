В Калуге суд лишил свободы 55-летнюю гражданку Китая

Калуга, , 13:16 — REGNUM В Калужской области осуждена 55-летняя гражданка Китайской Народной Республики, проживающая в Жуковском районе. Как сообщили 16 октября корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре, в апреле 2018 года осужденная в целях ухода ООО «Шенли» от ответственности за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина, а также за информирование о планируемых проверках соблюдения миграционного законодательства предложила полицейскому взятку в сумме 50 тыс. рублей.

После передачи денег в одном из ресторанов Калуги китаянка была задержана на месте преступления. Она полностью признала свою вину в совершении преступления. Суд приговорил женщину к одному году лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Хотя сторона защиты обжаловала приговор в апелляционном порядке, судебная коллегия Калужского областного суда оставила его без изменения.

Как сообщало ИА REGNUM, следственными органами Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Москвы — гендиректора коммерческой организации, занятой грузовыми перевозками. В действиях гендиректора выявлены признаки мошенничества за принятие незаконного решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Для этого мужчина передал сотруднику полиции 150 тыс. рублей.

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