Наводнение на юге Франции затронуло 70 муниципалитетов

Каркасон, Франция, , 13:10 — REGNUM Наводнение, произошедшее на юге Франции из-за ливневых дождей, затронуло 70 муниципалитетов, сообщает Le Figaro.

Префект департамента Од Аллан Тирион заявил, что «не будем торопиться с выводами, но, кажется, непогода миновала». «Мы продолжаем следить за ситуацией и изменениями погоды, посмотрим, что будет в ближайшие дни», — отметил префект.

По его словам, 1500 домов по-прежнему лишены света, 3300 стационарных телефонных аппаратов повреждены и 10 тыс. жителей остались без питьевой воды.

«Мы продолжаем работать в зоне бедствия, помогая пострадавшим и раздавая питьевую воду», — заявил Аллан Тирион.

В общей сложности было мобилизовано более тысячи человек, в том числе 680 пожарных, 250 жандармов, 200 человек гражданской обороны и сотни полицейских.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Франции Эммануэль Макрон выразил солидарность с пострадавшими от наводнения жителями юга Франции.

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