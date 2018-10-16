На Украине из школы эвакуировали более 350 детей после распыления газа

Запорожье, Украина, , 12:47 — REGNUM На Украине более 350 школьников эвакуированы из одной из школ в Запорожье после распыления учеником газового баллончика, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что инцидент произошел утром 16 октября в Шевченковском районе города.

«Немедленно была проведена эвакуация 353 человек», — говорится в сообщении.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили личность правнонарушителя, им оказался 14-летнйи ученик школы. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее подобная ситуация произошла в украинском городе Николаев. В результате распыления неизвестного вещества из школы были эвакуированы 400 учеников.

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