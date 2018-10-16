Вторник, 16 Октября 2018 года
14:23:20 МСК

На Украине из школы эвакуировали более 350 детей после распыления газа

Происшествия

Все обстоятельства произошедшего выясняются

Запорожье, Украина, 16 октября 2018, 12:47 — REGNUM  На Украине более 350 школьников эвакуированы из одной из школ в Запорожье после распыления учеником газового баллончика, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что инцидент произошел утром 16 октября в Шевченковском районе города.

«Немедленно была проведена эвакуация 353 человек», — говорится в сообщении.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили личность правнонарушителя, им оказался 14-летнйи ученик школы. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее подобная ситуация произошла в украинском городе Николаев. В результате распыления неизвестного вещества из школы были эвакуированы 400 учеников.

Читайте подробнее: Из школы в Николаеве эвакуировали 400 учеников из-за ядовитых веществ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отравления химическими веществами
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить