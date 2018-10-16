Вторник, 16 Октября 2018 года
12:36:40 МСК

Полиция оценит езду автобуса по тротуару под Петербургом

Происшествия

Причина неадекватного поведения водителя пока неизвестна

Ломоносов, Санкт-Петербург, 16 октября 2018, 12:15 — REGNUM  Сотрудники полиции выясняют обстоятельства, в ходе которых водитель пассажирского автобуса двигался по тротуару в городе Ломоносов под Петербургом.

Снятый местным жителем из окна видеоролик, где зафиксирован этот факт, обнародован 16 октября в паблике Mash в соцсети. На нем видно, что автобус на перекрестке поехал по газону и продолжил движение по тротуару вдоль дома. Причина неадекватных действий водителя неизвестна. В паблике предположили, что водитель был нетрезв.

Появление ролика не осталось без внимания полиции Петербурга.

«По данному факту сотрудниками Госавтоинспекции возбуждено административное расследование, в ходе которого будет дана правовая оценка действиям водителя», — сообщили ИА REGNUM в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Напомним, что ранее в Петербурге общественный транспорт не был замечен в подобных нарушениях, за исключением случаев ДТП. Легковые же машины достаточно часто вылетают на тротуары.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге автомобиль после ДТП сбил на тротуаре группу пешеходов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нарушения Правил дорожного движения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить