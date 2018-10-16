Полиция оценит езду автобуса по тротуару под Петербургом

Ломоносов, Санкт-Петербург, , 12:15 — REGNUM Сотрудники полиции выясняют обстоятельства, в ходе которых водитель пассажирского автобуса двигался по тротуару в городе Ломоносов под Петербургом.

Снятый местным жителем из окна видеоролик, где зафиксирован этот факт, обнародован 16 октября в паблике Mash в соцсети. На нем видно, что автобус на перекрестке поехал по газону и продолжил движение по тротуару вдоль дома. Причина неадекватных действий водителя неизвестна. В паблике предположили, что водитель был нетрезв.

Появление ролика не осталось без внимания полиции Петербурга.

«По данному факту сотрудниками Госавтоинспекции возбуждено административное расследование, в ходе которого будет дана правовая оценка действиям водителя», — сообщили ИА REGNUM в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Напомним, что ранее в Петербурге общественный транспорт не был замечен в подобных нарушениях, за исключением случаев ДТП. Легковые же машины достаточно часто вылетают на тротуары.

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