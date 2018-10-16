В Казахстане рассказали о пролившемся на землю топливе при падении «Союза»

Астана, , 12:13 — REGNUM В результате падения ракеты-носителя «Союз» на землю пролились, ориентировочно, около 22 тонн топлива, заявил 16 октября заместитель министра оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Марат Нургужин.

«Основное сгорание топлива произошло на высоте 47 км. 22 т керосина и кислорода ориентировочно пролились на землю, остаток того топлива», — цитирует «Интерфакс» Нургужина.

Он добавил, что превышение предельно допустимой концентрации по керосину нет, поскольку он не несет такую угрозу.

Напомним, авария ракеты-носителя «Союз-ФГ», которая не смогла вывести на орбиту корабль «Союз МС-10», произошла 11 октября. Находившиеся на борту космонавты Алексей Овчинин (Россия) и Ник Хейг (США) не пострадали. Экипаж приземлился по баллистической траектории.

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