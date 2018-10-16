В Омске потушили два горевших судна

Омск, , 11:56 — REGNUM В Кировском районе Омска ликвидирован крупный пожар на двух неэксплуатируемых буксирах-толкачах, площадь которого достигала около тысячи квадратных метров. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Омской области.

ЧП произошло 16 октября на двух речных транспортных средствах, находившихся на берегу р. Иртыш.

«Пожар (на буксирах-толкачах) локализован 04:44 (01:44 мск), — говорится в сообщении. — Пожар ликвидирован 12:34 (09:34 мск)».

В настоящее время выясняются причины возгорания. По последним данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 октября в Омске загорелись два буксира-толкача на площади около тысячи квадратных метров. ЧП произошло на улице Электрификаторов.

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