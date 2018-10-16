На Ставрополье ищут похитителей 100 тонн нефти

Буденновск, Ставропольский край, , 11:53 — REGNUM На Ставрополье полицейские задержали подозреваемого в хищении более 100 тонн нефти, сообщила 16 октября пресс-служба ГУ МВД по краю.

По данным полиции, житель Степновского района вступил в сговор с группой лиц, вместе с которыми устроили незаконную врезку в нефтепровод на территории Буденновского района, от нее протянули отвод длиной 360 метров до арендуемой ими базы в селе Покойном. Через врезку в металлическую емкость, находящуюся под землей, злоумышленники перекачали. По данным полиции, более ста тонн нефти. Украденную нефть они, по подложным документам, перевозили в цистерне грузового автомобиля в соседний регион, где ее перерабатывали в дизельное топливо. Сумму ущерба ресурсодобывающей организации оценили в сумму около трех миллионов рублей.

В отношении задержанного возбуждено два уголовных дела о краже, он уже дал признательные показания. По решению суда он отправлен под арест. Сейчас полицейские ищут его подельников.

Незаконные врезки в нефтепроводы является распространенным преступным «бизнесом» на Ставрополье. В феврале этого года попытка хищения нефти чуть не привела к катастрофе — произошла разгерметизация нефтепровода, нефть разлилась площади почти в треть гектара.

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