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Наводнение в индонезийском Аче: около тысячи жителей эвакуированы

Происшествия

Высота стоячей воды достигает 1,5 метров

Банда-Аче, Индонезия, 16 октября 2018, 11:44 — REGNUM  В результате сильного наводнения пострадали в общей сложности 1410 семей в пяти районах индонезийской провинции Аче, сообщает Antaranews.

Наводнение произошло из-за интенсивных осадков, начавшиеся 15 октября. Больше тысячи жителей были эвакуированы.

По данным регионального агентства по борьбе со стихийными бедствиями в Аче, высота стоячей воды достигает 1,5 метров.

Сообщается, что местная бригада агентства по борьбе со стихийными бедствиями продолжает следить за ситуацией и контролировать зоны, подверженные наводнениям.

Напомним, последнее такое наводнение произошло в Аче в декабре 2017 года, тогда высота воды превышала 1,5 метров.

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Наводнения
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