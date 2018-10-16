Наводнение в индонезийском Аче: около тысячи жителей эвакуированы

Банда-Аче, Индонезия, , 11:44 — REGNUM В результате сильного наводнения пострадали в общей сложности 1410 семей в пяти районах индонезийской провинции Аче, сообщает Antaranews.

Наводнение произошло из-за интенсивных осадков, начавшиеся 15 октября. Больше тысячи жителей были эвакуированы.

По данным регионального агентства по борьбе со стихийными бедствиями в Аче, высота стоячей воды достигает 1,5 метров.

Сообщается, что местная бригада агентства по борьбе со стихийными бедствиями продолжает следить за ситуацией и контролировать зоны, подверженные наводнениям.

Напомним, последнее такое наводнение произошло в Аче в декабре 2017 года, тогда высота воды превышала 1,5 метров.