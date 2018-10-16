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Федерации хоккея Магнитогорска потребовала разобраться с обстрелом автобуса

Происшествия

Инцидент произошел после окончания встречи между командами «Альянс» (Сибай) и «Стальные топоры» (Магнитогорск)

Магнитогорск, Челябинская область, 16 октября 2018, 11:25 — REGNUM  В башкирском городе Сибай был обстрелян автобус хоккейной команды из Магнитогорска «Стальные топоры». Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея Магнитогорска (ФХМ).

Отмечается, что инцидент произошел после окончания встречи между командами «Альянс» (Сибай) и «Стальные топоры» (Магнитогорск).

«В результате выстрела, произведенного неустановленным лицом, предположительно, из мелкокалиберного оружия, пострадало одно из стекол автобуса, оказавшееся простреленным насквозь», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал, однако на экстренном заседании организации было принято решение отстранить все команды из Сибая от участия в чемпионате ФХМ. Руководство федерации потребовало от правоохранителей тщательного расследования случившегося и наказания виновных.

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