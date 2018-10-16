Названы самые частые виды мошенничества с маткапиталом в России

Москва, , 11:22 — REGNUM Общероссийский народный фронт (ОНФ) составил рейтинг самых распространенных мошеннических схем, которые связаны с реализацией материнского капитала в России, сообщает 16 октября РБК со ссылкой на доклад ОНФ.

Так, чаще всего на маткапитал покупаются квартиры у родственников с другой фамилией, чтобы после регистрации сделки вернуть себе деньги.

Еще одна мошенническая схема — покупка недвижимости по завышенной цене, когда семья приобретает непригодное жилье, после чего оно делится на части и продается. Затем риэлтор отдает деньги покупателям за вычетом своих услуг.

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Еще один распространенный способ — покупка несуществующей недвижимости, которая затем перепродается. Для этого, как правило, привлекаются нелегальные агентства недвижимости или фирмы-однодневки.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ намерено усилить контроль за расходованием средств маткапитала на улучшение жилищных условий. Соответствующий законопроект, внесенный Минтрудом России, был одобрен комиссией по законопроектной деятельности.

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Напомним, программа предоставления материнского капитала заработала в 2007 году. Тогда объем субсидии на улучшение жилищных условий, оплату обучения детей в пределах России или формирование накопительной трудовой пенсии матери составлял 250 тыс. рублей.

В 2017 году действие программы продлили до 2021 года. С 2020 года правительство РФ намерено вернуть индексацию материнского капитала, сумма которого возрастет с действующих 453 тыс. до 470 тыс. рублей.

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