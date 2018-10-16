На Ставрополье двух чиновников поймали на взятке в полмиллиона

Ставрополь, , 11:19 — REGNUM В Ставропольском крае по подозрению в получении взятки в почти полмиллиона рублей задержаны два крупных чиновника. Об этом сообщила 16 октября пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.

Как сообщается, начальник отдела строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и транспорта администрации Кировского городского округа и его заместитель стали фигурантами уголовного дела по п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ — «Получение взятки в крупном размере совершенное группой лиц по предварительному сговору».

По версии следствия, в июле этого года подозреваемые обратились к кадастровому инженеру, которая представляла интересы одной из фирм, с предложением изготовить подложные разрешения на строительство 16 объектов недвижимости, принадлежащих предприятию — эти объекты к тому моменту уже были построены. За их легализацию чиновники запросили взятку: 480 тыс. рублей были переданы заместителю начальника отдела, деньги он затем передал начальнику. Передача денег проводилась уже под контролем правоохранителей — в рамках оперативно-розыскного мероприятия УФСБ России.

Ранее на Ставрополье суд вынес приговор по делу в отношении экс-замглавы администрации Предгорного района, признанного виновным в получении взятки в 300 тыс. рублей.