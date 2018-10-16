В Австралии кенгуру напал на кормившую его семью

Канберра, , 10:26 — REGNUM Семья из трех человек пострадала от нападения агрессивного кенгуру в австралийском штате Квинсленд. Об этом сообщает агентство Reuters.

Мужчина по имени Джим Смит принес животному еду, однако кенгуру по неизвестным причинам опрокинул мужчину на землю. На помощь Джиму бросилась его жена Линда, тогда кенгуру ударил и её, после чего атаковал сына Смитов.

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Наиболее тяжелые травмы получила женщина. У неё сломаны ребра и повреждена грудная клетка. На теле Джима Смита — рваные раны. Супругам потребовалась госпитализация, их сыну помощь оказали на месте. Кенгуру убежал с места происшествия.

Отмечается, что у кенгуру наступает период спаривания. Этим, вероятно, объясняется агрессия животного по отношению к Смитам. Кроме того, поведение кенгуру может быть связано с недостатком питания в прошедший сезон, необычно сухой и жаркий.

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