В Москве неизвестный угнал у безработного Mercedes за 8 млн рублей

Москва, , 10:26 — REGNUM На западе Москвы неизвестный злоумышленник угнал у безработного местного жителя Mercedes стоимостью около 8 млн рублей, сообщает агентство новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД РФ.

По данным ведомства, инцидент произошел в период с вечера 13 октября по утро 15 октября на одной из подземных парковок жилого дома на проспекте Вернадского.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная в особо крупном размере»). В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москве произошел аналогичный случай, когда безработный местный житель заявил в полиции о хищении у него автомобиля Lexus стоимостью 7 млн рублей. Владелец не обнаружил своего автомобиля в гараже и обратился к правоохранителям.

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