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Неизвестные похитили в Иране 14 пограничников

Происшествия

Инцидент произошел на границе с Пакистаном

Тегеран, 16 октября 2018, 10:22 — REGNUM  Четырнадцать иранских военнослужащих были похищены на границе с Пакистаном, сообщает 16 октября Al Arabia.

По данным чиновников, похитители были членами террористических группировок, однако подробности изложены не были.

Инцидент произошел в 5 утра по местному времени в пограничном районе Лулакдан, граничащем с пакистанским районом Балухистан, считающимся одним из самых неспокойных в государстве.

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