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В Саратовской области снесли торговый центр, перекрывший доступ к воде

Происшествия

Прокурор потребовал демонтировать строения торгового центра

В Саратовской области снесли торговый центр, перекрывший доступ к воде
Rhys Asplundh
Снос

Саратов, 16 октября 2018, 10:14 — REGNUM  В Саратовской области после вмешательства прокуратуры был снесён торговый центр, перекрывший свободный доступ к воде и береговой полосе. Об этом сообщает Волжская природоохранная прокуратура.

Нарушение было выявлено в ходе проверки исполнения закона в сфере охраны вод. По данным ведомства, собственник «прилегающего к водному объекту земельного участка построил торговый центр в пределах береговой полосы р. Голыш Карамыш в городе Красноармейске». В результате был перекрыт свободный проход граждан к водоёму общего пользования и его береговой полосе.

«Природоохранный прокурор обратился в суд с требованием освободить самовольно занятую береговую полосу реки посредством демонтажа строений торгового центра площадью 226 кв. метров», — говорится в сообщении.

Суд поддержал требования, свободный доступ к реке обеспечен.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно Водному кодексу России, водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются общедоступными для всех граждан, поэтому нельзя ограничивать доступ к берегам рек и озер или приватизировать их. Полоса земли вдоль береговой линии также предназначается для общего пользования, её ширина должна составлять, как правило, 20 метров. Нарушение указанного права влечет административную ответственность.

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Снос торговых павильонов
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