630 тонн металлических бочек собрали на острове Врангеля

Хабаровск, , 10:05 — REGNUM Около 630 тонн пустых металлических бочек собрано на арктическом острове Врангеля в 2018 году. Об этом сообщает во вторник, 16 октября, пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

В сообщении говорится, что в операции по очистке от металлолома острова были задействованы военнослужащие сводного экологического подразделения ВВО, которые с помощью пакетировочных прессов ПП-250 спрессовали металлические бочки.

Отмечается, что 330 тонн спресованного металлического мусора было загружено на теплоход «Геннадий Цыганков», который в настоящее время направляется в бухту Завойко на Камчатке.

14 августа в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО) сообщили, что с территории острова Врангеля планируется вывоз порядка 2,5 тыс. пустых металлических бочек.

В ведомстве отмечали, что займётся сбором и вывозом ржавого металлолома специальное сводное экологическое подразделение.

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