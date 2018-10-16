СКР возбудил дело после смерти ребенка в больнице в Пермском крае

Пермь, , 09:45 — REGNUM По факту смерти 8-летней девочки в больнице в городе Верещагино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»). Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Пермскому краю.

По данным ведомства, трагедия произошла 13 октября в реанимационном отделении ГБУЗ ПК «Верещагинская ЦРБ».

В настоящее время специалисты устанавливают причины смерти ребенка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 октября в Верещагино Пермского края в больнице скончалась 8-летняя девочка. По версии врачей, причиной смерти ребенка стала менингококковая инфекция.

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