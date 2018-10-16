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Крушение двух военных самолетов в Мьянме: есть погибшие

Происшествия

Причины до конца не выяснены

Нейпьидо, 16 октября 2018, 09:38 — REGNUM  В результате крушения двух военных самолетов в Мьянме погибли три человека, сообщает 16 октября Anadolu.

Среди погибших — два пилота и один студент. Причина трагедии пока полностью не установлена — неясно, почему крушению подверглись сразу два военных истребителя.

Напомним, за последние годы число крушений военных самолетов в Мьянме значительно возросло. Наиболее крупной катастрофой стало крушение самолета в июне 2017 года, тогда погибли 122 военнослужащих и члены их семей.

Читайте ранее в этом сюжете: Reuters: Евросоюз готов ввести санкции против Мьянмы

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Авиапроисшествия
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