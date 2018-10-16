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Превышение нормы сероводорода в воздухе зафиксировали в Москве

Происшествия

15-кратное превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода в воздухе было зафиксировано на юго-востоке Москвы 2 сентября

Превышение нормы сероводорода в воздухе зафиксировали в Москве
James St. John
Сероводород выделяется из-под земли

Москва, 16 октября 2018, 09:32 — REGNUM  Превышение содержания нормы сероводорода в воздухе в 3,3 раза зафиксировали на юго-востоке Москвы вечером 15 октября. Об этом следует из данных «Мосэкомониторинга».

Так, содержание вредного вещества в воздухе превышало норму в течение восьми часов в районе Печатники.

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Как передавало ИА REGNUM, 15-кратное превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода в воздухе было зафиксировано на юго-востоке Москвы 2 сентября.

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