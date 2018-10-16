Еще несколько детей госпитализированы в Петербурге с отравлением ртутью

Санкт-Петербург, , 09:36 — REGNUM Новые случаи отравления детей школьного возраста ртутью зафиксированы на востоке Петербурга. Полиция ведет проверку, Роспотребнадзор организовал санитарное расследование и демеркуризацию на территории школы, где появилась ртуть.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 15 октября медики проинформировали полицейских о госпитализации двух 10-летних школьников с острым отравлением парами ртути. Учащиеся находятся в удовлетворительном состоянии.

«Со слов пострадавших, 28 сентября их одноклассник принес во двор школы на ул. Дыбенко ртуть. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка», — отметили в региональном Главке МВД.

По данным «Фонтанки», пострадавших за вчерашний день — трое: двоих доставили в больницу утром, еще одного — вечером. Все они — ученики 4 класса, одноклассники мальчика, который принес ртуть во двор школы №339 на улице Дыбенко, д. 12, корп. 2.

Как сообщалось ранее, 10-летний мальчик из той же школы был госпитализирован 14 октября в детскую городскую больницу № 5 им. Филатова с острым отравлением парами ртути и острым ринитом.

В Управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу сообщили, что видимой металлической ртути на территории школы не нашли, однако выявили превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) паров ртути на лестнице с 1 по 4 этаж школы — до 1,7 раз, в одном из кабинетов — до 2 раз, на площадке для скейтборда зафиксировано превышение ПДК в 30 раз. Перед входом в школьное здание превышений ПДК не обнаружено.

«Доступ обучающихся и сотрудников в загрязненные помещения прекращен, организовано проведение демеркуризации загрязненных помещений и демонтажа площадки для скейтборда, а так же демеркуризации грунта под ней», — заявили в надзорном ведомстве.

Занятия в школе продолжаются.

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