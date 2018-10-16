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В Саудовской Аравии разбился военный самолет Hawk

Происшествия

Министерство обороны Саудовской Аравии умалчивает о подробностях крушения

В Саудовской Аравии разбился военный самолет Hawk
Joe A. Kunzler
Вертолёт перед катастрофой

Эр-Рияд, 16 октября 2018, 09:25 — REGNUM  Самолет военно-воздушных сил Саудовской Аравии разбился на северо-западе арабского королевства, сообщает саудовское информационное агентство SPA со ссылкой на заявление министерства обороны страны.

Крушение самолета типа Hawk британского производства произошло 15 октября во время тренировочного полета. Ведомство не предоставляет никаких подробностей о возможных причинах и обстоятельствах аварии, а также о количестве жертв.

Министерство обороны начало расследование причин крушения самолета.

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Авиапроисшествия
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