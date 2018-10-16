Два человека погибли при крушении военного самолета в Саудовской Аравии

Эр-Рияд, , 09:15 — REGNUM В результате крушения самолета Военно-воздушных сил Саудовской Аравии погибли два пилота, сообщает Press TV.

По данным телеканала, инцидент произошел 15 октября при проведении тренировочного полета на северо-западе страны.

Власти королевства начали расследование авиапроисшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Судане рухнул учебно-боевой самолет K-8 Karakorum, принадлежавший Военно-воздушным силам страны. В результате инцидента погибли два человека.

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