В Петербурге грабитель магазина ранил покупателя, пытавшегося его задержать

Санкт-Петербург, , 09:08 — REGNUM Грабитель магазина в Выборгском районе Петербурга нанес тяжелые ножевые ранения покупателю, попытавшемуся задержать преступника.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, ограбление круглосуточного продовольственного магазина на проспекте Энгельса произошло около 02:00 мск. Воспользовавшись отсутствием продавца, грабитель вытащил из незакрытого кассового аппарата 10 тыс. рублей выручки.

Когда находившийся в торговом зале 38-летний покупатель попытался задержать преступника, последний несколько раз ударил его ножом и скрылся.

«Пострадавший мужчина с проникающей колото-резаной раной грудной клетки слева, резаной раной левого предплечья, в тяжелом состоянии госпитализирован», — уточнили в петербургской полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье 161, часть 2 УК РФ («Грабеж с применением насилия»). Полиция разыскивает злоумышленника, которому грозит до семи лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Волгоградской области следователи ищут грабителя, который убил женщину на глазах ее двух несовершеннолетних детей.

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