Вторник, 16 Октября 2018 года
11:01:06 МСК

В Петербурге грабитель магазина ранил покупателя, пытавшегося его задержать

Происшествия

Преступник похитил 10 тыс. рублей и едва не убил человека

Санкт-Петербург, 16 октября 2018, 09:08 — REGNUM  Грабитель магазина в Выборгском районе Петербурга нанес тяжелые ножевые ранения покупателю, попытавшемуся задержать преступника.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, ограбление круглосуточного продовольственного магазина на проспекте Энгельса произошло около 02:00 мск. Воспользовавшись отсутствием продавца, грабитель вытащил из незакрытого кассового аппарата 10 тыс. рублей выручки.

Когда находившийся в торговом зале 38-летний покупатель попытался задержать преступника, последний несколько раз ударил его ножом и скрылся.

«Пострадавший мужчина с проникающей колото-резаной раной грудной клетки слева, резаной раной левого предплечья, в тяжелом состоянии госпитализирован», — уточнили в петербургской полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье 161, часть 2 УК РФ («Грабеж с применением насилия»). Полиция разыскивает злоумышленника, которому грозит до семи лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Волгоградской области следователи ищут грабителя, который убил женщину на глазах ее двух несовершеннолетних детей.

Читайте также: В Волгограде грабитель убил женщину на глазах у ее детей

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ограбления учреждений торговли
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить