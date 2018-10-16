В Хмельницкой области полиция задержала до 30 рейдеров

Шепетовка, Украина, , 08:46 — REGNUM Украинская полиция задержала 25 рейдеров в Шепетовке Хмельницкой области, которые пытались захватить местное сельскохозяйственное предприятие, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, сообщает 15 октября «Страна.ua».

Аваков отметил, что преступники прибыли из Киева и совершили попытку захватить предприятие около 16:00. Глава МВД Украины заявил, что все рейдеры работали за $60 в день. Он добавил, что полиция работает над задержанием заказчика рейдерского захвата.

Также ранее глава украинской полиции Андрей Князев заявил, что в Шепетовке были задержаны 30 человек.

Напомним, рейдерство стало популярным способом «начать бизнес» на Украине после 2014 года. Причем преступники не стесняются нападать и на иностранные фирмы, представители которых уже отмечали, что в таких условиях заниматься бизнесом на Украине невозможно.