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Землетрясение магнитудой 4,5 произошло у берегов Приморья

Происшествия

Угроза цунами не объявлялась

Владивосток, 16 октября 2018, 08:29 — REGNUM  В Японском море у побережья Приморского края произошло землетрясение магнитудой 4,5, сообщает 16 октября РИА Новости со ссылкой на представителя информационно-обрабатывающего центра «Владивосток».

Землетрясение произошло около 10:00 по местному времени (03:00 мск) на юго-востоке от побережья Приморья, расстояние до берега — более 100 км, ближайший населенный пункт — Преображение.

Отмечается, что на территории региона подземные толчки не ощущались, угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее у восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,7. Эпицентр подземных толчков находился в акватории Кроноцкого залива на глубине 127 км и в 127 км северо-восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа.

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Землетрясения
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