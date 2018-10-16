Пробы с места падения обломков «Союза» в Казахстане чистые

Астана, , 08:24 — REGNUM В Казахстане специалисты проверили отдельные пробы почвы и воздуха, взятые на каждом месте падения обломков аварийной ракеты «Союз-ФГ» в Карагандинской области. Об этом, как передает ТАСС, сообщил министр оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Бейбут Атамкулов.

По его словам, образцы почвы и воздуха, проверенные специалистами, идеально чистые.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, авария ракеты-носителя «Союз-ФГ», которая не смогла вывести на орбиту корабль «Союз МС-10», произошла 11 октября 2018 г. Находившиеся на борту корабля космонавты Алексей Овчинин (РФ) и Ник Хейг (США) не пострадали. Экипаж приземлился по баллистической траектории.

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