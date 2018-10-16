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Обрушением виадука во Владивостоке заинтересовалось МВД

Происшествия

Обломки перекрыли две полосы участка дороги

Владивосток, 16 октября 2018, 08:20 — REGNUM  К расследованию обрушения пешеходного виадука на объездной трассе во Владивостоке приступила полиция. Об этом 16 октября сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Инцидент произошел утром 16 октября на объездной трассе Седанка — Патрокл в районе поворота на бухту Тихая. По предварительным данным, сооружение задел грузовик Volvo FM Truck, после чего конструкция рухнула на проезжую часть. У грузовика самопроизвольно поднялся кузов.

Фрагменты виадука перекрыли две полосы участка дороги. Пострадавших нет. На месте аварии работают инспекторы дорожно-патрульной службы.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, назначен ряд экспертиз. По итогам проверки будет принято решение.

Как сообщало ИА REGNUM, подобный инцидент ранее произошел в городе Свободный Амурской области. Два пролета бетонного моста рухнули на железнодорожное полотно, когда по мосту ехал грузовик. Пострадал водитель грузовика. Возбуждено уголовное дедо о халатности, повлекшей причинение тяжкого вреда здоровью человека.

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Обрушения мостов
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