Обрушением виадука во Владивостоке заинтересовалось МВД

Владивосток, , 08:20 — REGNUM К расследованию обрушения пешеходного виадука на объездной трассе во Владивостоке приступила полиция. Об этом 16 октября сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Инцидент произошел утром 16 октября на объездной трассе Седанка — Патрокл в районе поворота на бухту Тихая. По предварительным данным, сооружение задел грузовик Volvo FM Truck, после чего конструкция рухнула на проезжую часть. У грузовика самопроизвольно поднялся кузов.

Фрагменты виадука перекрыли две полосы участка дороги. Пострадавших нет. На месте аварии работают инспекторы дорожно-патрульной службы.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, назначен ряд экспертиз. По итогам проверки будет принято решение.

Как сообщало ИА REGNUM, подобный инцидент ранее произошел в городе Свободный Амурской области. Два пролета бетонного моста рухнули на железнодорожное полотно, когда по мосту ехал грузовик. Пострадал водитель грузовика. Возбуждено уголовное дедо о халатности, повлекшей причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Читайте также: Момент обрушения моста в Приамурье попал на видео

Читайте ранее в этом сюжете: Во Владивостоке самосвал снес пешеходный мост