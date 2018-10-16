Наводнение на юге Франции: житель обвинил местные власти в бездействии

Каркасон, Франция, , 07:54 — REGNUM Житель французской коммуны Треб, пострадавшей от сильного наводнения, обвинил местные власти в запоздалой реакции перед премьер-министром Франции Эдуардом Филиппом, сообщает Europe1.

«В моем доме высота воды дошла до метра», — заявил раздраженно местный житель, обвиняя власти в поздней реакции. «Они знали, что гроза идет, знали, что поток воды из Средиземного моря будет наступать», — добавил житель, отметив, что «Од — не тихая речка».

«Никто не мог послать пожарные машины на улицы в два часа ночи, чтобы сказать: «Выходите из своих домов, эвакуация?» Никто не мог этого сделать?», — задается вопросом житель коммуны.

По словам мэра Треба Эрика Менасси, «трагедия, которую мы испытали, была непредсказуемой и непреодолимой». «Мы были там со всеми нашими командами с полуночи, сильный дождь пошел около двух часов утра, и это было крайне неожиданно».

Премьер-министр Эдуард Филипп также считает, что этот погодный эпизод «сам по себе непредсказуем», напомнив, что «эксперты решили, что циклон будет двигаться быстрее, чем это произошло на самом деле».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жертвами наводнения на юго-западе Франции стали 13 человек.

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