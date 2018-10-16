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В Прикамье ребенок умер после укола, сделанного медиком

Происшествия

Восьмилетняя девочка скончалась скоропостижно. Врачи говорят о менингококковой инфекции, однако родители не верят этому и подали заявление в правоохранительные органы

Верещагино, Пермский край, 16 октября 2018, 07:47 — REGNUM  В Верещагино Пермского края восьмилетняя девочка после укола, который сделал медик скорой помощи, прожила недолго. Ребенок «сгорел» за полдня, сообщают пользователи соцсети.

По данным информресурсов, в больнице заявили, что причиной смерти стала менингококковая инфекция. Однако убитые горем родители не верят в это. Еще 12 октября девочка бегала, играла, вечером 13 октября у нее поднялась высокая температура. Вызвали скорую и медик сделал укол, температура резко упала и по телу пошли синие пятна. В ночь на 14 октября девочка скончалась в больнице.

В пабликах также говорится о том, что родителям пришлось самостоятельно госпитализировать свою дочь:

«Родители вновь вызвали скорую, но они не поехали на вызов, а сказали добираться самостоятельно».

Родители, не веря в то, что их ребенок умер от менингококковой инфекции, написали заявление в правоохранительные органы. Служебную проверку проводит минздрав.

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