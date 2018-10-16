Новосибирский экс-депутат получил условный срок за квартирное мошенничество

Новосибирск, , 07:40 — REGNUM В Новосибирске оглашён приговор бывшему депутату Законодательного собрания Новосибирской области Антону Б. По версии следствия, он на основании подложных документов присвоил квартиру стоимостью свыше 2,3 млн рублей. Новосибирский экс-депутат был приговорён к трём годам условно.

Судебный процесс длился три года, за это время депутатские полномочия парламентария истекли. Свою вину Антон Б. не признал даже после решения суда. По данным следствия, в 2007 году между Антоном Б. и молодежным жилищно-строительным кооперативом «У озера» был подписан договор накопления паевых взносов для приобретения квартиры у застройщика. Но взносы не вносились. Несмотря на это пайщику были выданы документы, подтверждающие 100% оплату стоимости квартиры, что позволило зарегистрировать право собственности на неё. Уголовное дело было возбудено в 2014 году, а в 2015 году расследование было завершено и дело поступило на рассмотрение суда. Сам экс-депутат заявлял, что собранные против него доказательства неубедительны и настаивал на полном оправдании. По его словам, он оказал строительной фирме некие услуги в размере паевого взноса за жилье.

Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Новосибирской области, за девять месяцев 2018 года на территории региона было выявлено 1 970 нарушений требований антикоррупционного законодательства в различных сферах. Большинство из них были допущены при осуществлении муниципальной службы (994).

В итоге, в суд было направлено 38 исков; внесено 723 представления, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 643 виновных лица; по материалам прокурорских проверок возбуждено 20 уголовных дел.