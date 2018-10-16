Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Китае

Пекин, , 07:38 — REGNUM На северо-западе Китая сейсмологи зарегистрировали подземные толчки магнитудой 5,4. По данным геологической службы США (USGS), землетрясение произошло сегодня, 16 октября, в 02610 UTC (5:10 мск).

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Толчки ощущались в Синьцзян-Уйгурском автономном районе в уезде Цзинхэ.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров, эпицентр находился недалеко от границы с Казахстаном.

Информации о пострадавших или разрушениях на территории округа, где проживает порядка полумиллиона человек, пока не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, мощное землетрясение магнитудой 5,9 произошло в провинции Юньнань на юго-западе Китая 8 сентября. В результате пострадали 28 человек. Кроме того, землетрясение в Моцзян-Ханиском автономном уезде затронуло почти 25 тыс. жителей, 29 тыс. домов и 34 школы.

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