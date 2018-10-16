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Замглавы красноярского судебного департамента подозревается в мошенничестве

Происшествия

Возбуждено уголовное дело

Красноярск, 16 октября 2018, 07:34 — REGNUM  В Красноярском крае МВД по материалам УФСБ возбудило уголовное дело в отношении заместителя начальника регионального управления судебного департамента. Он подозревается в мошенничестве.

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 16 октября, в УФСБ по Красноярскому краю, в июле 2018 года этот чиновник занимал должность проректора Красноярского государственного аграрного университета. Он потребовал от местной жительницы 70 тысяч рублей за содействие в поступлении её родственника в указанный вуз в обход конкурсной системы.

Затем выяснилось, что конкурса на специальность «Юриспруденция» на очно-заочную форму обучения на платной основе нет, а родственник жительницы Красноярска поступил самостоятельно. Однако экс-проректор через посредника требовал передачи денег, угрожая отчислением молодого человека из университета. Вымогателя задержали сотрудники УФСБ.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года стало известно, что фигурантами уголовного дела стали ректор и проректор Красноярского медуниверситета. По данным краевого УФСБ, руководство университета «организовало преступную схему хищения денежных средств, принадлежащих вузу, путём растраты».

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